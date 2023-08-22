Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев подал в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ибрагим Кульшимбаев родился в 1972 году в Карагандинской области.

В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году – Академию гражданской защиты МЧС России.

Трудовую деятельность начал в 1994 году механиком автопарка совхоза Амантау Нуринского района Карагандинской области.

В 1996-1999 гг. – командир танкового взвода, заместитель начальника штаба 143 танкового полка 78 танковой дивизии 1-армейского корпуса МО РК.

С 2000 по 2004 гг. – заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 52859 МЧС РК.

В 2004-2005 гг. – заместитель начальника отдела Центра подготовки и обучения Карагандинского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2009 гг. работал в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 2009 по 2013 гг. командовал воинской частью 52859 МЧС РК.

В 2013-2016 гг. – заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

2016-2020 гг. – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 2020 г. по настоящее время занимал должность первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.