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    11:23, 22 Август 2023 | GMT +6

    Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев подал в отставку

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Ибрагим Кульшимбаев родился в 1972 году в Карагандинской области.

    В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году – Академию гражданской защиты МЧС России.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году механиком автопарка совхоза Амантау Нуринского района Карагандинской области.

    В 1996-1999 гг. – командир танкового взвода, заместитель начальника штаба 143 танкового полка 78 танковой дивизии 1-армейского корпуса МО РК.

    С 2000 по 2004 гг. – заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 52859 МЧС РК.

    В 2004-2005 гг. – заместитель начальника отдела Центра подготовки и обучения Карагандинского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

    С 2005 по 2009 гг. работал в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

    С 2009 по 2013 гг. командовал воинской частью 52859 МЧС РК.

    В 2013-2016 гг. – заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

    2016-2020 гг. – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

    С 2020 г. по настоящее время занимал должность первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Теги:
    Правительство РК Назначения МЧС Отставки Правительство
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