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Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова покидает пост

8 Ноября 2019 07:05
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Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова покидает пост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Фатима Жакыпова покидает пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на советника главы МОН Ерболата Мухамеджана.

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«По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф.Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица», – написал в Facebook Ерболат Мухамеджан .

Напомним, в августе текущего года директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова обвинила руководителей ведомства, в частности, ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари, а также Фатиму Жакыпову, в создании коррупционной схемы, связанной с подписанием договора об оказании услуг.

Позже, в сентябре, Фатима Жакыпова, кроме того, ответила на распространяемую в ряде СМИ и в социальных сетях информацию о незаконном присуждении ученой степени и звания.

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Ключевые слова: Отставки , МОН,
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