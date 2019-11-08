-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
вчера 17:17
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:25
-
-
-
-
Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова покидает пост
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Фатима Жакыпова покидает пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на советника главы МОН Ерболата Мухамеджана.
«По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф.Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица», – написал в Facebook Ерболат Мухамеджан .
Напомним, в августе текущего года директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова обвинила руководителей ведомства, в частности, ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари, а также Фатиму Жакыпову, в создании коррупционной схемы, связанной с подписанием договора об оказании услуг.
Позже, в сентябре, Фатима Жакыпова, кроме того, ответила на распространяемую в ряде СМИ и в социальных сетях информацию о незаконном присуждении ученой степени и звания.
- МОН РК проверит 10 вузов до конца ноября
- Могут ли учителя изменить оценку в системе «Кунделик», рассказала Шолпан Каринова
- Потолок обрушился на преподавателя в ЕНУ: в Минобразования прокомментировали инцидент
- Полномочия сложил ректор вуза в Северном Казахстане
- Асхат Аймагамбетов высказался о зарплатах директоров школ
- Глава МОН встретился с раскритиковавшим систему образования учителем из Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана