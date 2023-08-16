Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев освобожден от должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.



Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

2014-2019 годы — старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

С августа 2019 по июнь 2021 года занимал должность ректора Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года - вице-министр образования и науки РК.