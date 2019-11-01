Вице-министр науки и образования РК прокомментировала СОЧ и СОР в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр науки и образования РК Шопан Каринова прокомментировала СОЧ и СОР в школах на своей странице в Fаcebook, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время по поручению министра МОН РК создана рабочая группа, на которой обсуждаются пути совершенствования критериальной системы оценивания.

​Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг-друга. Советуются с коллегами. Обсуждены вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР и СОЧ и другие вопросы, поднимаемые учителями.

​Но учителя однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, по сути 3 –х бальной системе, нельзя.

​Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем.

​Поясняю.

​Обновление содержания образования, которое началось в 2016 году, потребовало и новые формы отслеживания результатов обучения, введена система критериального оценивания.

​Ранее стандарт предполагал акцент на усвоение фактологических знаний, уровень которых оценивался через пересказ и воспроизведение небольших фрагментов на уроках, тестирование и систему контрольных срезов. Такой подход соответствовал информационному обучению, когда учащимся предлагался переработанный и готовый материал.

​В новой системе оценивания усилены требования к инструментам оценки, которые должны обеспечивать объективность. Разработанные критерии и задания позволяют определять не только уровень знаний, но и способности применять знания и навыки мышления более высокого уровня (как ученик говорит и рассуждает, умеет ли выделять главное и делать выводы, может ли принимать решения, применять полученные знания в жизни). Это позволяет нивелировать необъективность традиционных оценок и обеспечивает единство требований, стандартизацию и равенство процедур.

​Фактически СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы.

​В количестве выполняемых контрольных работ в старой и новой системе оценивания нет существенных различий.

​К примеру, в Типовых учебных планах (ТУП) по предметам «Казахский язык»/«Русский язык» 2013 г. установлены следующие виды контрольных работ: диктант, изложение, сочинение, тестирование, контрольный диктант в количестве от 13 до 15 в год в начальной школе (2 классе - 15, 3 классе - 14, 4 классе - 13).

​В рамках обновленного содержания количество СОР и СОЧ в этих классах меньше и составляет – 12 работ в год. По предмету «Математика» в ТУП - 2012 г. в 5 классе количество контрольных работ составило 13, а количество СОР и СОЧ – 14 работ. А в 6 классе количество СОР и СОЧ по новым программам меньше, чем их было согласно программам 2012 г. По предмету «Химия» по ТУП 2012 г. количество практических/контрольных работ - 11, по ТУП 2016 г. - 12 СОР и СОЧ.

Так можно продолжить анализ и по другим предметам.

​Изменения коснулись лишь процессов составления учебных заданий и проверки работ учащихся по четким критериям оценивания. Это обосновано необходимостью повышения качества и объективности оценок, а также тем, что ученик должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать.

​Ранее оценка в контрольной работе выставлялась методом вычитания, т.е. количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат (например, согласно нормам без ошибок - 1 ошибка – «5», 1-2 ошибки – «4», 3-4 ошибки – «3», 4-5 ошибок и более – «2»).

Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и обеспечивает освоение учебной программы, т.е. способствует повышению качества знаний.

​Что касается учителей. При старой системе учителя начальных классов проверяли тетради каждый день, и это было для них привычным делом. Ежедневно они проверяли письменные работы 25 учащихся по нескольким предметам, и на следующий день приносили в класс проверенные задания с комментариями.

Для учителей казахского, русского языков, математики, физики, химии, биологии в средних и старших классах, где также были письменные работы, лабораторные и практические работы, было обычным явлением – проверять тетради.

​Сегодня при проверке СОР и СОЧ данные учителя также не испытывают сложностей.

​Затрудняются, конечно, учителя устных предметов, у которых в старой системе не было письменных работ и они привыкли оценивать только устные ответы учащихся.

​Что касается учащихся. Дети, которые пошли в 1 класс в 2016 году по обновленной программе обучения, которых сразу оценивали формативно и суммативно, активно внедрились в новые условия. Они не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают. Для них привычно слышать на свои ответы комментарий учителя о том, что у них получилось хорошо, а что не получилось.

​Хуже адаптируются в новом оценивании дети, которые обучались и оценивались сначала в старой системе, и сейчас перешли в новую. Их затруднения связаны с тем, что они психологически привыкли к одному, а теперь приходится перестраиваться.

​Что касается родителей. Сегодняшние родители- это вчерашние школьники, которые сами обучались по старой программе и получали отметки «3», «4», «5». Любые оценки для них ассоциируются только с ними. Другого им и представить сложно. К тому же, привычное всегда комфортно. И это понятно.

​При этом необходимо мы отмечаем, что Правилами МОН РК предусмотрено, что количество СОР и СОЧ не должно превышать 3-х в день, гибкий график сдачи СОР и СОЧ для недопущения перегрузки учащихся, и т.д. Но на деле не все идет по Правилам.

​Кроме того, мы продолжим работу по повышению квалификации педагогов через курсы, семинары, тренинги и т.д. Нам важно разъяснять педагогам, родителям особенности новой системы оценивания, которая объективна, а самое главное, направлена на поддержку и стимулирование процесса обучения учащихся», - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).