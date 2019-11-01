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Вице-министр науки и образования РК прокомментировала СОЧ и СОР в школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр науки и образования РК Шопан Каринова прокомментировала СОЧ и СОР в школах на своей странице в Fаcebook, передает МИА «Казинформ».
«В настоящее время по поручению министра МОН РК создана рабочая группа, на которой обсуждаются пути совершенствования критериальной системы оценивания.
Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг-друга. Советуются с коллегами. Обсуждены вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР и СОЧ и другие вопросы, поднимаемые учителями.
Но учителя однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, по сути 3 –х бальной системе, нельзя.
Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем.
Поясняю.
Обновление содержания образования, которое началось в 2016 году, потребовало и новые формы отслеживания результатов обучения, введена система критериального оценивания.
Ранее стандарт предполагал акцент на усвоение фактологических знаний, уровень которых оценивался через пересказ и воспроизведение небольших фрагментов на уроках, тестирование и систему контрольных срезов. Такой подход соответствовал информационному обучению, когда учащимся предлагался переработанный и готовый материал.
В новой системе оценивания усилены требования к инструментам оценки, которые должны обеспечивать объективность. Разработанные критерии и задания позволяют определять не только уровень знаний, но и способности применять знания и навыки мышления более высокого уровня (как ученик говорит и рассуждает, умеет ли выделять главное и делать выводы, может ли принимать решения, применять полученные знания в жизни). Это позволяет нивелировать необъективность традиционных оценок и обеспечивает единство требований, стандартизацию и равенство процедур.
Фактически СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы.
В количестве выполняемых контрольных работ в старой и новой системе оценивания нет существенных различий.
К примеру, в Типовых учебных планах (ТУП) по предметам «Казахский язык»/«Русский язык» 2013 г. установлены следующие виды контрольных работ: диктант, изложение, сочинение, тестирование, контрольный диктант в количестве от 13 до 15 в год в начальной школе (2 классе - 15, 3 классе - 14, 4 классе - 13).
В рамках обновленного содержания количество СОР и СОЧ в этих классах меньше и составляет – 12 работ в год. По предмету «Математика» в ТУП - 2012 г. в 5 классе количество контрольных работ составило 13, а количество СОР и СОЧ – 14 работ. А в 6 классе количество СОР и СОЧ по новым программам меньше, чем их было согласно программам 2012 г. По предмету «Химия» по ТУП 2012 г. количество практических/контрольных работ - 11, по ТУП 2016 г. - 12 СОР и СОЧ.
Так можно продолжить анализ и по другим предметам.
Изменения коснулись лишь процессов составления учебных заданий и проверки работ учащихся по четким критериям оценивания. Это обосновано необходимостью повышения качества и объективности оценок, а также тем, что ученик должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать.
Ранее оценка в контрольной работе выставлялась методом вычитания, т.е. количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат (например, согласно нормам без ошибок - 1 ошибка – «5», 1-2 ошибки – «4», 3-4 ошибки – «3», 4-5 ошибок и более – «2»).
Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и обеспечивает освоение учебной программы, т.е. способствует повышению качества знаний.
Что касается учителей. При старой системе учителя начальных классов проверяли тетради каждый день, и это было для них привычным делом. Ежедневно они проверяли письменные работы 25 учащихся по нескольким предметам, и на следующий день приносили в класс проверенные задания с комментариями.
Для учителей казахского, русского языков, математики, физики, химии, биологии в средних и старших классах, где также были письменные работы, лабораторные и практические работы, было обычным явлением – проверять тетради.
Сегодня при проверке СОР и СОЧ данные учителя также не испытывают сложностей.
Затрудняются, конечно, учителя устных предметов, у которых в старой системе не было письменных работ и они привыкли оценивать только устные ответы учащихся.
Что касается учащихся. Дети, которые пошли в 1 класс в 2016 году по обновленной программе обучения, которых сразу оценивали формативно и суммативно, активно внедрились в новые условия. Они не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают. Для них привычно слышать на свои ответы комментарий учителя о том, что у них получилось хорошо, а что не получилось.
Хуже адаптируются в новом оценивании дети, которые обучались и оценивались сначала в старой системе, и сейчас перешли в новую. Их затруднения связаны с тем, что они психологически привыкли к одному, а теперь приходится перестраиваться.
Что касается родителей. Сегодняшние родители- это вчерашние школьники, которые сами обучались по старой программе и получали отметки «3», «4», «5». Любые оценки для них ассоциируются только с ними. Другого им и представить сложно. К тому же, привычное всегда комфортно. И это понятно.
При этом необходимо мы отмечаем, что Правилами МОН РК предусмотрено, что количество СОР и СОЧ не должно превышать 3-х в день, гибкий график сдачи СОР и СОЧ для недопущения перегрузки учащихся, и т.д. Но на деле не все идет по Правилам.
Кроме того, мы продолжим работу по повышению квалификации педагогов через курсы, семинары, тренинги и т.д. Нам важно разъяснять педагогам, родителям особенности новой системы оценивания, которая объективна, а самое главное, направлена на поддержку и стимулирование процесса обучения учащихся», - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
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