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Вице-министр МЧС РК ознакомился с ходом противопаводковых работ в ВКО

10 Ноября 2021 14:19
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Вице-министр МЧС РК ознакомился с ходом противопаводковых работ в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр МЧС РК Марат Кульдиков ознакомился с ходом​ противопаводковых работ​ в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В рамках рабочего визита в Восточный Казахстан, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан​ Марат​ Кульдиков подробно ознакомился​ с​ ходом противопаводковых работ в городе Семей. В районе поселков Пристань, Мирный, Восточный и​ острова​ Бейбитшилик, где ежегодно угрозе риска подтопления подвергается 254 жилых домов с населением 1026 человек, в текущем году местными исполнительными органами ведутся берегоукрепительные работы в рамках программы «Дорожная карта​ занятости 2021 года» общей протяженностью 2566 метров.

На данный момент закончены земляные, планировочные работы и расчистка берега, осуществляется укладка железобетонных плит. Данные работы позволят​ обезопасить население вышеуказанных поселков и не​ допустить подтопление водозабора, обеспечивающего водоснабжение​ более 73​ 000 жителей.

Также в ходе визита в город Семей вице-министр посетил пожарное депо и встретился с личным составом подразделений. Побывал в воинской части №68303 МЧС РК.

​В Бородулихинском районе Марат Кульдиков​ побывал в селе Новопокровка, где​ активно проводится работа по углублению реки Жура.


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#Восточно-Казахстанская область   #Паводок   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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