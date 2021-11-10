Вице-министр МЧС РК ознакомился с ходом противопаводковых работ в ВКО
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр МЧС РК Марат Кульдиков ознакомился с ходом противопаводковых работ в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В рамках рабочего визита в Восточный Казахстан, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков подробно ознакомился с ходом противопаводковых работ в городе Семей. В районе поселков Пристань, Мирный, Восточный и острова Бейбитшилик, где ежегодно угрозе риска подтопления подвергается 254 жилых домов с населением 1026 человек, в текущем году местными исполнительными органами ведутся берегоукрепительные работы в рамках программы «Дорожная карта занятости 2021 года» общей протяженностью 2566 метров.
На данный момент закончены земляные, планировочные работы и расчистка берега, осуществляется укладка железобетонных плит. Данные работы позволят обезопасить население вышеуказанных поселков и не допустить подтопление водозабора, обеспечивающего водоснабжение более 73 000 жителей.
Также в ходе визита в город Семей вице-министр посетил пожарное депо и встретился с личным составом подразделений. Побывал в воинской части №68303 МЧС РК.
В Бородулихинском районе Марат Кульдиков побывал в селе Новопокровка, где активно проводится работа по углублению реки Жура.
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