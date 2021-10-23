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Вице-министр Кемелбек Ойшыбаев встретился с главой медиахолдинга Турции «TRT»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Октября 2021, 18:15
Вице-министр Кемелбек Ойшыбаев встретился с главой медиахолдинга Турции «TRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы Медиафорума Тюркского совета в Стамбуле состоялась встреча вице-министра информации и общественного развития РК Кемелбека Ойшыбаева с главой крупнейшего государственного медиахолдинга Турции «TRT» Мехметом Собаджи. Об этом сообщается в официальном аккаунте Facebook МИОР РК, передает МИА «Казинформ».

Кемелбек Ойшыбаев обратил внимание на необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области создания совместного контента и организации обучения специалистов медиасферы.

Со своей стороны М.Собаджи выразил готовность полностью изучить все детали создания совместного проекта по организации съемки телесериала «Коркыт Ата». Он отметил, что создание совместного контента будет способствовать развитию культурных связей народов Казахстана и Турции, а также развитию туризма.

Напомним, с 22 по 24 октября 2021 года в Стамбуле проходит Медиафорум Тюркского совета с участием представителей государственных органов, руководителей и экспертов в сфере информации, ученых, журналистов, блогеров и общественников из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии.

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На повестке форума – вопросы, касающиеся перспектив развития Тюркского мира, киноиндустрии, социальных сетей и воспитания подрастающего поколения.

В составе казахстанской делегации в работе форума принимают участие вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, руководители ведущих СМИ страны: Ляззат Танысбай (РТРК «Казахстан), Елдос Наширали (КазИнформ), президент АО «Казахфильм« Акан Сатаев, общественный деятель Тогжан Кожалиева, актриса Альмира Турсын и другие.

Завершение Форума состоится завтра, 24 октября 2021 года, экскурсией на платформу, где снимаются популярные турецкие исторические сериалы.

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