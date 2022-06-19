19 Июня 2022 04:22

Вице-министр информации и общественного развития встретился с проректорами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов в ходе визита в Алматы провел встречу с проректорами по воспитательной работе крупнейших университетов Казахстана, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

Александр Данилов рассказал об разрабатываемых и реализуемых инициативах и проектах государства в сфере молодежной политики, акцентировал внимание на необходимости усиления работы по информированию молодых людей о создаваемых возможностях для молодежи и попросил максимально донести до сведения студентов о специально созданном Телеграм-канале @Gov2Jastar, в котором публикуется вся актуальная информация, направленная на развитие и саморазвитие молодежи, и на получение обратной связи от молодежи.

«Мы хотим, чтобы молодые люди были не только услышаны, но и увидели возможности для себя, а также могли сами определять ключевые направления реализации молодежной политики. Нам очень важно не разочаровать молодых людей и создать комфортные возможности для реализации их потенциала», — сказал Александр Данилов.

Представители вузов обменялись своими мнениями, идеями и проектами, с рядом из вузов достигнута договоренность о совместной деятельности и коллаборации проектов.

В завершение встречи Александр Данилов заявил о готовности информационной поддержки инициатив казахстанских университетов на республиканском и региональном уровне, а также продвигать их в системе государственного управления.







