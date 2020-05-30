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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития встретился с представителями румынских компаний
30 Мая 2020 15:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 мая 2020 года состоялась онлайн встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан А. Ержанова с представителями румынских компаний, работающих в сфере машиностроения и авиационной промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Румынии в Казахстане.
В онлайн встрече также приняли участие профильные специалисты частного и государственного секторов.
В рамках встречи стороны обменялись мнениями по текущим позициям, и договорились продолжить работу по взаимодействию в этих перспективных сферах.
Ключевые слова: Другие государственные органы,
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