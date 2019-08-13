Вице-министр финансов - аудиторам: Мы продолжаем жить в культуре ревизорского подхода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая национальная конференция внутренних аудиторов Республики Казахстан проходит на площадке Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции принимают участие около 300 аудиторов государственных центральных и местных исполнительных органов, Комитета внутреннего государственного аудита Минфина, Счетного комитета, а также аудиторы квазигосударственного сектора.

«Реформа внутреннего государственного аудита в Казахстане началась с 93-го шага, которая была анонсирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Он подчеркнул, что очень важно создать профессиональное аудиторское сообщество в РК по лучшим наработкам. В законе мы разделили внутренний и внешний государственный аудиты. Казалось бы, нет отличий между ними. Но внутренний государственный аудит или аудитор – часть управленческой команды организации, часть интегрированной управленческой контрольной системы. Тогда как внешний аудит обслуживает другие интересы и заинтересован в объективном раскрытии всей информации», - поприветствовал участников вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев.

Он также отметил, службами внутреннего аудита в течение 2018 года была проведена большая работа. Так, по его словам, было выявлено огромное количество нарушений внутри организаций. Но сама цель внутреннего государственного аудита, как заявил Руслан Бекетаев, заключается не в выявлении нарушений, а в изменении культуры и подхода к работе.

«Нам очень важно настроиться на другой лад. В аудите существуют 3 компонента: профессиональное качество аудиторов, положение аудитора внутри организации и его культура. Сегодня, к сожалению, должен констатировать, что мы не поменяли культуру. У нас культура не изменилась, и мы продолжаем жить в культуре контроля и ревизорского подхода. По моему мнению, очень сложно измениться изнутри», - отметил Руслан Бекетаев.

«Всеобщее изменение придет только тогда, когда мы изменим культуру. Часть внутреннего аудита должна быть отражением культуры определенной компании. Мне бы хотелось, чтобы наши службы внутреннего аудита не были «инородным телом» внутри организации, которое выявляет нарушения и ставит перед собой задачу наказать. Они должны создавать потенциал. Перед нами стоит большая задача измениться внутри и изменить нас. Мы готовы к любым предложениям, менять законодательные акты. Самое главное – изменить культуру внутренних государственных аудиторов», - добавил вице-министр финансов.

В ходе конференции участники поделились опытом практического применения непрерывного аудита, о его измеримых преимуществах для компании. Дискуссии коснулись вопросов готовности казахстанских компаний к инновациям во внутреннем аудите, о возможных барьерах, о роли аудиторов в роботизированной автоматизации процессов.