Вице-министр экологии посетил с рабочим визитом Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Особый акцент в ходе рабочей поездки вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова был сделан на обсуждении вегетационного периода и, в целом, вопросов водного хозяйства региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым была обсуждена работа, проводимая совместно с министерством. Отмечено, что больших результатов в решении различных вопросов удалось достичь, благодаря государственной поддержке. Однако, еще предстоит выполнить немало важных задач.

Также Серик Кожаниязов посетил Кордайский, Меркенский и Жуалинский районы области, областной филиал РГП «Казводхоз». Он ознакомился с ходом вегетации, с объектами водного хозяйства, встретился со специалистами отрасли, аграриями, обсудил интересующие их вопросы и выслушал пожелания.

В частности, аграрии выразили огорчение по поводу дефицита воды в двух районах региона, но, вместе с тем, отметили, что в результате важных решений, принятых Минэкологии, в этом году ситуация заметно улучшается. В числе принятых мер можно отметить проведение реконструкции водохранилищ области, механические очистительные работы на каналах, которые были забетонированы. Разработан и график очередности подачи воды крестьянским хозяйствам для орошения.

В этом году вегетационный период в стране и регионе проходит в обычном режиме, несмотря на маловодье. Поэтому работу в этом направлении важно продолжить, подчеркнул вице-министр, в том числе по обеспечению достаточного объема воды для полива. Он призвал специалистов отрасли, представителей местных исполнительных органов и фермеров работать сообща, используя все имеющиеся возможности для успешного завершения вегетационного периода.

Кроме того, в ходе визита в Жамбылскую область Серик Кожаниязов провел встречи с членами Ассоциации свекловодов «Әулие Ата», фермерами, обсудив с ними важные вопросы в сфере водного хозяйства. Члены Ассоциации сообщили о планах по увеличению площадей посевов и объемов продукции и отметили необходимость поддержки. В свою очередь, вице-министр отметил важность совместной работы в этом направлении министерства, соответствующих учреждений, а также акиматов.