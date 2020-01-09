Вице-министр цифрового развития РК встретился с представителями британской компании OneWeb

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Находящийся с рабочей поездкой в Алматы вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа посетил предприятия Казкосмоса, дислоцирующиеся в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр встретился с коллективом РГП «Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Ғарыш экология», ознакомился с работой предприятия, обеспечивающего экологическую безопасность космических полетов с космодрома Байконур.





Как сообщила руководитель НИЦ «Ғарыш экология» Алма Бимаганбетова, казахстанские экологи, сопровождавшие космические запуски ракет «Протон-М», «Союз» с космодрома Байконур, успешно завершили 2019 год.





Еще одним объектом космической инфраструктуры Казахстана, который посетил новый вице-министр цифрового развития, стал расположенный в Алматинском регионе центр космической связи (ЦКС) «Коктерек», обеспечивающий резервирование основного ЦКС «Акколь» в Акмолинской области.

Председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Бауыржан Кудабаев рассказал вице-министру о функционировании резервного наземного комплекса управления (РНКУ) космическими аппаратами связи и вещания «KazSat».

Как известно, АО «РЦКС» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК успешно ведет эксплуатацию космической системы связи и вещания РК, состоящую из двух космических аппаратов серии «KazSat» и двух центров управления, полностью обеспечивая потребности страны в услугах космической связи.





В рамках рабочего визита в Алматы Азамат Батыркожа встретился с делегацией британской компании OneWeb во главе с вице-президентом по наземному сегменту связи Джейем Блумом, прибывшим в ЦКС «Коктерек» для обсуждения вопросов возможного сотрудничества с АО «РЦКС».

«С позиции министерства мы внимательно следим за успехами OneWeb по созданию глобальной сети низкоорбитальных спутников. Казахстанской стороной придается большое значение этому проекту. Мы очень ценим, что OneWeb рассматривает Казахстан в качестве одной из первых стран для развертывания системы», - отметил вице-министр.

А. Батыркожа пожелал успешной работы представителям АО «РЦКС» и компании OneWeb, которые продолжат свои рабочие встречи и переговоры.

Ранее сообщалось о том, что во время встречи с коллективом Национального центра космических исследований и технологий Азамат Батыркожа представил нового руководителя НЦКИТ - им стал Марат Нургужин.