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Вице-министр цифрового развития извинился за сбои в «Ashyq»

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Мая 2021, 15:23
Вице-министр цифрового развития извинился за сбои в «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов прокомментировал сбои в работе «Ashyq» и извинился за проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу сбоев и технических проблем за последние дни, которые были с «Ashyq», хочу принести свои извинения за неудобства и технические проблемы, с которыми столкнулись граждане. Как я ранее сказал, государство приняло систему «Ashyq», в последние дни был переход на полное сопровождение и адаптацию к оператору АО «Национальные информационные технологии», - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов в ходе брифинга в СЦК.

Он напомнил, что сопровождать и администрировать систему «Ashyq» будут специалисты НИТ.

«Теперь вопрос по техническим неполадкам будет курировать наш национальный оператор. Все специалисты высокой категории, я думаю, что они обеспечат и стабильность работоспособность сервисов», - отметил вице-министр.

Ранее министр сообщал о том, что были устранены проблемы регистрации и входа в приложение.


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