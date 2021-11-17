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Вице-министр Ажар Гиният призвала родителей вакцинировать детей

17 Ноября 2021 14:54
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Вице-министр Ажар Гиният призвала родителей вакцинировать детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Айжан Есмагамбетова посетили столичную школу-лицей №71, чтобы проконтролировать ход вакцинации детей против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Здоровье детей в руках их родителей. В силу своего возраста, дети не могут сами принимать решения, касающиеся их здоровья. За них эти решения должны принимать родители. Лечение детей, профилактика – все в руках родителей. Вы видите, что эта инфекция очень опасна. Хочу сказать, что, в зависимости от времени, сезона, распространяется множество респираторных вирусных заболеваний, а микс – суперинфекция, протекает очень остро. Поэтому, когда государство доставляет лучшую в мире, прошедшую все клинические испытания, очень эффективную вакцину, следует воспользоваться этой возможностью», – сказала Ажар Гиният в беседе с журналистами.

Вице-министр сообщила, что в Казахстане имеется достаточный запас вакцины Pfizer , достаточный для прививки всем детям страны.

«Конечно, поскольку вакцинирование детей зависит от родителей, мы предположили, что не все придут на прививку. Но, тем не менее, имеется достаточно доз для всех детей в стране. Теперь мы, вместе с родителями, будем работать над обеспечением безопасности для здоровья детей. Вся моя семья вакцинирована. При встречах я уговаривают вакцинироваться всех своих родственников и друзей, и они вакцинируются. Люди уже убедились, что болезнь тяжелая, больницы наполнены невакцинированными людьми, многие потеряли близких. Думаем, что люди поняли необходимость вакцинирования», – отметила А. Гиният.

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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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