Вице-чемпионка Азии из Казахстана вышла в финал ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Гульсая Ержан выступила в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории до 81 кг Ержан встретилась с Тхи Хуонг Нгуен из Вьетнама и одержала победу единогласным решением судей.

Таким образом, Гульсая Ержан вышла в финал турнира и поборется за «золото» континентального первенства. Добавим, что в 2019 году она становилась серебряной призеркой чемпионата Азии среди молодежи.

Ранее в финал ЧА-2022 в Аммане в составе женской сборной Казахстана также вышли Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). С бронзовыми медалями у Казахстана выступление на турнире закончили Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Фото: sports.kz.