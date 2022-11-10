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    01:14, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Вице-чемпионка Азии из Казахстана вышла в финал ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Гульсая Ержан выступила в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном бою в весовой категории до 81 кг Ержан встретилась с Тхи Хуонг Нгуен из Вьетнама и одержала победу единогласным решением судей.

    Таким образом, Гульсая Ержан вышла в финал турнира и поборется за «золото» континентального первенства. Добавим, что в 2019 году она становилась серебряной призеркой чемпионата Азии среди молодежи.

    Ранее в финал ЧА-2022 в Аммане в составе женской сборной Казахстана также вышли Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). С бронзовыми медалями у Казахстана выступление на турнире закончили Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

    Фото: sports.kz.

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