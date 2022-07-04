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Вице-чемпион мира из Казахстана побил кубинца в финале международного турнира
4 Июля 2022 15:52

Вице-чемпион мира из Казахстана побил кубинца в финале международного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на первом турнире «Кубок Елорды» прошел очередной финальный поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов на ринг вышли серебряный призер чемпионата мира-2021, казахстанец Серик Темиржанов и кубинский спортсмен Освел Кабальеро. Итогом боя стала победа Темиржанова со счетом 3:2.

Напомним, что победителями турнира Elorda Cup ранее стали другие представители сборной Казахстана Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

Всего в финальной сессии турнира пройдут 25 поединков - 13 у мужчин и 12 у женщин.

Фото:Sport.kz

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