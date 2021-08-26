Вице-чемпион Казахстана по боксу вышел в финал МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Байпаков провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) Байпаков сразился в полуфинале в весовой категории до 46 килограммов с узбекским боксером Бахтиером Яхшибоевым и победил его раздельным решением судей — 4:1. Казахстанец проиграл первый раунд, однако затем совершил камбэк во втором и третьем и в итоге одержал победу.

Таким образом, Дамир Байпаков, который является вице-чемпионом Казахстана, поборется за «золото» юниорского первенства в финале.







