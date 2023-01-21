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Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет

21 Января 2023, 14:29
Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы провел свой первый поединок на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 63,5 кг Базарбайулы сразился с таиландцем Роекпиджитом Суфароеком. Этот бой закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором раунде рефери дважды отсчитал боксеру из Таиланда нокдаун, в третьем — один раз.

Таким образом, Мухаммедсабыр Базарбайулы вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. В полуфинале Базарбайулы встретится с представителем Монголии Тулгой Оюнбаатаром, для которого это будет первый бой на турнире.

В декабре Мухаммедсабыр Базарбайулы стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

Фото: sports.kz

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