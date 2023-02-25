Вице-чемпион Азии из Казахстана Нурканат Райыс остался без финала малого ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Нурканат Райыс провел полуфинальный бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 75 килограммов Райыс встретился с болгарином Киваном Рами и проиграл ему раздельным решением судей.

Таким образом, Нурканат Райыс не смог выйти в финал турнира и закончил выступление на малом чемпионате мира с «бронзой». Добавим, что Райыс является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Что касается его соперника, то Киван Рами – вице-чемпион Европы среди боксеров до 22 лет. Ранее в составе мужской сборной Казахстана в финал «Странджи-2023» вышел Оразбек Асылкулов (57 кг).