Выброс сероводорода произошел на шахте в Узбекистане

1 сентября примерно в 15:17 на скважине №604, относящейся к месторождению «25 лет независимости» и расположенной в махалле «Кулкамыш» Байсунского района, в результате нарушения технологического процесса произошёл выброс сероводорода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Uznews.uz.

Как пишет издание, граждан, проживающих вблизи скважины, в срочном порядке эвакуировали в безопасную зону.

В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли хоким области и представители соответствующих организаций. Сообщается, что ведутся работы по изучению уровня загрязнения воздуха в районе ЧС.