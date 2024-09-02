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    14:59, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Выброс сероводорода произошел на шахте в Узбекистане

    шахта в Узбекистане
    Фото: Хокимият Сурхандарьинской области

    1 сентября примерно в 15:17 на скважине №604, относящейся к месторождению «25 лет независимости» и расположенной в махалле «Кулкамыш» Байсунского района, в результате нарушения технологического процесса произошёл выброс сероводорода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Uznews.uz. 

    Как пишет издание, граждан, проживающих вблизи скважины, в срочном порядке эвакуировали в безопасную зону.

    В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли хоким области и представители соответствующих организаций. Сообщается, что ведутся работы по изучению уровня загрязнения воздуха в районе ЧС.

     

     

    Теги:
    Узбекистан Происшествия Мировые новости ЧП Центральная Азия
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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