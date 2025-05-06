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    19:16, 05 Май 2025 | GMT +5

    Выброс газа с высоким содержанием сероводорода произошел на месторождении в Узбекистане

    5 мая в 06:10 на скважине № 202 месторождения «Мустакиллик-25» был зафиксирован прорыв газа с высоким содержанием сероводорода под высоким давлением, в результате чего возобновилось фонтанирование, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РУ.

    Выброс газа с высоким содержанием сероводорода произошел на месторождении в Узбекистане
    Фото: кадр из видео

    — В целях предотвращения распространения газа с высоким содержанием сероводорода был произведен контролируемый отжиг газовой струи. Все необходимые мероприятия проводятся с полным соблюдением мер безопасности. Территория инцидента оцеплена соответствующими службами и находится под круглосуточным контролем специалистов Узбекской военизированной части по противофонтанной и газовой безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Государственной инспекции по надзору за безопасностью в промышленности, горнодобывающей и коммунальной сферах «Саноатконтехназорат», — сообщили в ведомстве.

    Возникший инцидент не представляет угрозы для населения прилегающих районов.

    Напомним, что ранее, 27 марта 2025 года, на данной скважине был зафиксирован выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. В целях обеспечения экологической безопасности был произведен контролируемый поджог скважины. 22 апреля в результате обрушения ствола и выброса колонны фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа (грифон).

    С целью ликвидации аварии на месте инцидента также работают специалисты, привлеченные из-за рубежа.

    Теги:
    Узбекистан Происшествия Мировые новости Газ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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