Выброс газа с высоким содержанием сероводорода произошел на месторождении в Узбекистане

— В целях предотвращения распространения газа с высоким содержанием сероводорода был произведен контролируемый отжиг газовой струи. Все необходимые мероприятия проводятся с полным соблюдением мер безопасности. Территория инцидента оцеплена соответствующими службами и находится под круглосуточным контролем специалистов Узбекской военизированной части по противофонтанной и газовой безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Государственной инспекции по надзору за безопасностью в промышленности, горнодобывающей и коммунальной сферах «Саноатконтехназорат», — сообщили в ведомстве.

Возникший инцидент не представляет угрозы для населения прилегающих районов.

Напомним, что ранее, 27 марта 2025 года, на данной скважине был зафиксирован выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. В целях обеспечения экологической безопасности был произведен контролируемый поджог скважины. 22 апреля в результате обрушения ствола и выброса колонны фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа (грифон).

С целью ликвидации аварии на месте инцидента также работают специалисты, привлеченные из-за рубежа.