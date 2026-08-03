Выборы в Курултай станут венцом глубоких политических реформ Казахстана — эксперт из Кыргызстана

Первые выборы депутатов Курултая в рамках новой политической системы Казахстана привлекают внимание зарубежных экспертов. По мнению кыргызского политолога Шерадила Бактыгулова, именно они станут завершающим этапом масштабных политических преобразований последних лет, передает агентство Kazinform.

Выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа этого года, открывают новый этап в деятельности законодательной власти Казахстана. Гражданам предстоит сформировать состав нового однопалатного представительного органа, который в течение следующих пяти лет будет принимать законы и участвовать в определении основных направлений государственной политики.

Шерадил Бактыгулов на протяжении более двадцати лет занимается вопросами повышения эффективности государственного управления в странах Центральной Азии, а также анализом политики в сфере развития и международного сотрудничества. По его оценке, за последние годы Казахстан провёл ряд глубоких политических реформ, венцом которых станут предстоящие выборы.

— За последние годы Казахстан начал ряд глубоких политических реформ. И венцом этих преобразований будут парламентские выборы, которые состоятся 23 августа 2026 года. Эти выборы имеют исключительно историческое значение, поскольку они станут первыми выборами в рамках совершенно новой политической системы, — отметил Шерадил Бактыгулов.

По мнению эксперта, речь идет не о простой смене депутатского состава, а о коренном пересмотре всей модели управления страной, при котором депутаты Курултая в условиях однопалатной системы получают консолидированную ответственность за принятие всех законов.

— Это действительно эпохальное событие, поскольку знаменует собой не просто смену состава депутатов, а коренной пересмотр всей модели управления страны. Эти выборы меняют структуру власти в стране. Более того, в условиях однопалатной системы депутаты Курултая получают консолидированную ответственность за принятие всех законов страны, — подчеркнул он.

Шерадил Бактыгулов заключил, что итоги парламентских выборов 2026 года будут иметь критически важное значение для дальнейшей судьбы политической системы Казахстана.

— Таким образом, парламентские выборы 2026 года имеют критически важное значение. После фундаментальных изменений политической системы, итоги этих выборов напрямую определят конфигурацию власти в Казахстане и расклад политических сил в рамках новой конституционной системы, — заключил эксперт.

Поэтому, кыргызский политолог рассматривает предстоящие выборы не только как очередную электоральную кампанию, а как важнейший этап политической трансформации Казахстана, который определит дальнейшее развитие новой системы государственного управления.