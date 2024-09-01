Выборы в Милли Меджлис проходят в Азербайджане

В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране, они будут работать до 19:00. В полдень обнародована первая официальная информация о ходе голосования в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис

— По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей, это 1 млн 309 тысяч 522 человека, — проинформировал руководитель Информационного центра «Выборы» Секретариата Центральной избирательной комиссии Фарид Оруджев.

По данным Центральной избирательной комиссии, парламентские выборы в Азербайджане пройдут на 6478 участках по 125 избирательным округам.

Правом голоса воспользуются 6 млн 421 тысяча 960 граждан. По избирательным участкам роздано 6 млн 516 тысяч 567 бюллетеней.

В каждом из 125 округов жители выберут по одному своему представителю в Милли Меджлисе на следующие пять лет. За 125 мандатов борются 990 кандидатов.

За выборами наблюдают 598 международных наблюдателей, среди них представители от таких организаций как ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОТГ.

За избирательным процессом также следят 112 749 местных наблюдателей. Около 65 тысяч местных наблюдателей являются представителями 25 политических партий.

Освещать также внеочередные выборы в Милли Меджлис смогут 22 представителя международных медиа.

В Центральной избирательной комиссии зарегистрированы три организации для проведения exit-poll в связи с парламентскими выборами — «Лига защиты трудовых прав граждан», общественное объединение социальных исследований «Прогресс» и Центр социологических исследований.

28 июня президент Азербайджана Алиев распустил парламент страны и назначил внеочередные выборы в законодательный орган на 1 сентября. Это решение принято в связи с совпадением дат очередных выборов в ноябре с проведением конференции СОР29.