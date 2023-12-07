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    13:33, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

    Выборы РФ
    Фото: Kazinform

    Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, - говорится в документе.

    Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

    Как рассказал ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вступление постановления Совета Федерации в силу фактически даст старт избирательной кампании. Кроме того, сенатор уточнил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Такое решение пересмотру не подлежит.

    Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. 

    Теги:
    Выборы Мировые новости Россия
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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