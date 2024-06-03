Выборы акимов сёл прошли в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области прошли выборы акимов сельских округов 5 районов и поселка Деркул города Уральска, передает корреспондент агентства kazinform.

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии ЗКО, были завершены полномочия акимов села Карауылтобе Акжаикского района, села Бумаколь Бурлинского района, села Камысты Жанибекского района, села Достык Таскалинского района и поселка городского типа Деркул города Уральска.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия акима Жетыкольского сельского округа Сырымского района. В связи с этим были назначены выборы на 2 июня.

В Уральске зарегистрировали трех кандидатов в акимат поселка городского типа Деркул. В Деркуле, где зарегистрированы 15 118 избирателей, действуют 7 избирательных участков.

Избирателям, первым пришедшим на голосование, молодым людям, достигшим совершеннолетия и впервые проголосовавшим, первым прибывшим всей семьей были вручены подарки от имени спонсоров.

В Камыстинском сельском округе Жанибекского района для голосования за 2-х кандидатов, в список избирателей были включены 774 жителя.

Всего голосов по Карауылтобинскому сельскому округу Акжаикского района – 791 человек.

Три кандидата на должность акима Бумакольского сельского округа Бурлинского района выдвинуты самостоятельно. Здесь зарегистрировано 698 избирателей.

В Сырымском районе Жетыкольского сельского округа и Достыкском сельском округе Таскалинского района выборы прошли успешно.