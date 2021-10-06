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    19:30, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения завершилась в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане завершились финальные соревнования VI Спартакиады Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Паралимпийского Комитета РК.

    Торжественная церемония закрытия состоялась в Паралимпийском тренировочном центре. Спартакиада прошла с 27 сентября по 5 октября 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В соревнованиях приняли участия более 1000 спортсменов из 14 областей и 3 городов республиканского значения по 14 видам спорта.

    По итогам спартакиады в общекомандном зачете первое место выиграла сборная Алматинской области (258 медалей), второе место заняла сборная города Алматы (247 медалей) и на третьем месте сборная Атырауской области (212 медалей).

    «Хотим выразить искреннюю благодарность Министерству культуры и спорта РК и Паралимпийскому тренировочному центру за всестороннюю помощь в организации и проведении соревнований, а также благодарим руководителей регионов за поддержку и содействие развитию паралимпийского движения в стране», - сказал директор по спорту Национального Паралимпийского Комитета РК Олжас Акпамбетов.


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