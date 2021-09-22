VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 сентября по 5 октября 2021г. в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент пройдет VI Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

Более 1700 спортсменов из 14 областей и трех городов республиканского значения примут участия по 14 видам спорта.

Программа спартакиады: