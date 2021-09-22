VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 сентября по 5 октября 2021г. в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент пройдет VI Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.
Более 1700 спортсменов из 14 областей и трех городов республиканского значения примут участия по 14 видам спорта.
Программа спартакиады:
|
№
|
Вид спорта
|
Время
|
Место проведения
|
Церемония открытия
|
27 сентября 2021 г.
|
Паралимпийский тренировочный центр г. Нур-Султан (далее - ПТЦ)
|
1.
|
Пара дзюдо
|
27 – 28 сентября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
2.
|
Пара таеквондо
|
27 – 28 сентября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
3.
|
Плавание
|
27 – 30 сентября 2021 г.
|
«Барыс Арена»
г.Нур-Султан
|
4.
|
Пара пулевая стрельба
|
27 сентября – 1 октября 2021 г.
|
СК «Алау» г.Нур-Султан
|
5.
|
Голбол
|
29 сентября – 1 октября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
6.
|
Настольный теннис
|
29 сентября – 3 октября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
7.
|
Волейбол сидя
|
2 -5 октября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
8.
|
Пауэрлифтинг
|
2 -5 октября 2021 г.
|
«ПТЦ» г.Нур-Султан
|
9.
|
Легкая атлетика
|
24 – 27 сентября 2021 г.
|
Центральный стадион
г.Алматы,
«Центральный стадион имени К. Мунайтпасова» г. Шымкент
|
10.
|
Паракаратэ
|
21 – 22 сентября 2021 ж
|
Высшая школа спортивного мастерства г. Шымкент
|
11.
|
Танцы на колясках
|
21 – 22 сентября 2021 ж
|
Дворец культуры «Туркистан сарайы» Шымкент
|
12.
|
Тогызкумалак
|
24 – 27 сентября 2021 г.
|
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
|
13.
|
Шашки
|
24 – 27 сентября 2021 г.
|
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
|
14.
|
Шахмат
|
24 – 27 сентября 2021 г.
|
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
|
Церемония закрытия
|
5 ноября 2021 г.
|
«ПТЦ» Нур-Султан