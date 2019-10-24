VI Съезд Президиума НПП «Атамекен» начал свою работу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – VI Съезд Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» начал свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что в работе VI Съезда Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» примет участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Открывший VI Съезд председатель Президиума НПП РК Тимур Кулибаев рассказал о рассматриваемых вопросах на повестке дня. Так, в ходе Съезда будут рассмотрен отчет палаты о проделанной работе, новая целевая модель развития НПП РК «Атамекен» и проблемные вопросы бизнеса.





«Согласно закону и уставу Национальной палаты повестка дня съезда утверждается Съездом простым большинство голосов. На прошлом съезде мы утвердили основные направления работы Национальной палаты на ближайшие пять лет. За этот год уже была проведена серьезная работа», - сказал в своем слове Тимур Кулибаев.





Как отметили в Нацпалате, на Съезде представят новую целевую модель развития – «Atameken Digital». Все сервисы НПП РК «Атамекен» будут выведены на единую цифровую платформу, где любой предприниматель сможет ими воспользоваться удаленно.



