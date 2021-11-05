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VІ Республиканский форум отцов проходит в Шымкенте

5 Ноября 2021 13:18
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VІ Республиканский форум отцов проходит в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте проходит VІ Республиканский форум отцов. В мероприятии, организованном городским акиматом совместно с Республиканским общественным объединением «Союз отцов», принимают участие делегаты из всех регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Представители центральных и региональных государственных органов, ответственных за семейную политику, общественных объединений, международных организаций, Духовного управления мусульман Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана, а также представители научно-экспертного сообщества обсуждают вопросы развития института отцовства.

На форуме выступили депутат Сената, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул, вице-министр информации и общественного развития Аскар Омаров, исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНПФА) Райымбекк Сисемалиев, а также первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.

«Сегодня общество переживает масштабную трансформацию. Каковы место и роль мужчины в так быстро меняющемся обществе, каковы его обязанности? Какие требования предъявляются к хорошему отцу в ХХІ веке? Сегодняшний форум, я думаю, важен открытым обсуждением этих вопросов. Итак, какая самая важная сегодняшних отцов? На мой взгляд, главная обязанность нынешних отцов – сделать счастливыми женщин. Потому, что если женщина счастлива, будут счастливы и дети, и семья. Не будет даже преувеличением сказать, что будет счастливым мир», – сказал Ш. Муканов.

Первый заместитель акима города также сообщил, что переводит с английского на казахский книгу Герри Чепмена «5 языков любви».

По словам Ш.Муканова, в этой книге автор предлагает 5 способов для того, чтобы семья была счастлива. Это: говорить хорошие слова; содержательно проводить время; дарить подарки; верно служить друг другу и физические отношения. Если сегодняшние мужчины отнесутся внимательно к этим 5 вопросам, они смогут сделать счастливыми своих жен и детей. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению института семьи.


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#Шымкент   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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