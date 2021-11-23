VI национальный чемпионат «Worldskills Kazakhstan» стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит VI национальный чемпионат «Worldskills Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония открытия состоялась в Алматинском государственном политехническом колледже.

В связи с пандемией, все 38 площадок распределили по восьми регионам.

Чемпионат «Worldskills Kazakhstan» будет проходить на 18 соревновательных площадках в колледжах разных областей страны до 10 декабря. Более 450 молодых профессионалов из 17 регионов страны будут соревноваться по 30 основным и более 40 дополнительным компетенциям WorldSkills и поборются за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции. Оценивать конкурсантов будут порядка 500 экспертов.

К слову, в рамках проекта «Жас маман» по Казахстану были оснащены современным оборудованием 180 колледжей.

В своем выступлении на открытии Национального чемпионата директор Алматинского государственного политехнического колледжа Медет Омарбеков отметил, что, реализация задач поставленный МОН, а именно войти в топ десятку предстоящего Шанхайского чемпионата, осуществима.

«Многие колледжи нашей страны получили современное оборудование по проекту «Жас маман», что способствует не только подготовке молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, постоянно расширяющего свои знания. В целях развития проекта колледжем были определены три основные профессии «Техники по компьютерному аппаратному обеспечению», «Аудио-видео операторы и монтажеры» и «Техники-механики в области мехатроники», а приобретенное в рамках данного проекта оборудование мировых производителей способствует развитию выбранных профессий и организации региональных и национальных чемпионатов «Worldskills», - рассказал М. Омарбеков.

Город Алматы занимает одну из лидирующих позиций в развитии «WorldSkills» в Казахстане. На сегодня город представлен во всех 30-ти официальных и 19-ти дополнительных компетенциях.

С 22 ноября на базе Алматинского государственного политехнического колледжа проходит Национальный чемпионат по семи компетенциям:

- «Электроника»;

- «Информационные кабельные сети»;

- «Интернет вещей»;

- «Видеопроизводство»;

- «Фотография»;

- «Мехатроника»;

- «3D моделирование для компьютерных игр».