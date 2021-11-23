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    21:40, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    VI национальный чемпионат «Worldskills Kazakhstan» стартовал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит VI национальный чемпионат «Worldskills Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная церемония открытия состоялась в Алматинском государственном политехническом колледже.

    В связи с пандемией, все 38 площадок распределили по восьми регионам.

    Чемпионат «Worldskills Kazakhstan» будет проходить на 18 соревновательных площадках в колледжах разных областей страны до 10 декабря. Более 450 молодых профессионалов из 17 регионов страны будут соревноваться по 30 основным и более 40 дополнительным компетенциям WorldSkills и поборются за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции. Оценивать конкурсантов будут порядка 500 экспертов.

    К слову, в рамках проекта «Жас маман» по Казахстану были оснащены современным оборудованием 180 колледжей.

    В своем выступлении на открытии Национального чемпионата директор Алматинского государственного политехнического колледжа Медет Омарбеков отметил, что, реализация задач поставленный МОН, а именно войти в топ десятку предстоящего Шанхайского чемпионата, осуществима.

    «Многие колледжи нашей страны получили современное оборудование по проекту «Жас маман», что способствует не только подготовке молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, постоянно расширяющего свои знания. В целях развития проекта колледжем были определены три основные профессии «Техники по компьютерному аппаратному обеспечению», «Аудио-видео операторы и монтажеры» и «Техники-механики в области мехатроники», а приобретенное в рамках данного проекта оборудование мировых производителей способствует развитию выбранных профессий и организации региональных и национальных чемпионатов «Worldskills», - рассказал М. Омарбеков.

    Город Алматы занимает одну из лидирующих позиций в развитии «WorldSkills» в Казахстане. На сегодня город представлен во всех 30-ти официальных и 19-ти дополнительных компетенциях.

    С 22 ноября на базе Алматинского государственного политехнического колледжа проходит Национальный чемпионат по семи компетенциям:

    - «Электроника»;

    - «Информационные кабельные сети»;

    - «Интернет вещей»;

    - «Видеопроизводство»;

    - «Фотография»;

    - «Мехатроника»;

    - «3D моделирование для компьютерных игр».


    Теги:
    Образование МОН Алматы
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