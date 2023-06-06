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    09:10, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    VI Международная Летняя школа молодых архивистов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - VI Международная Летняя школа молодых архивистов пройдет с 7 по 9 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ».

    Организаторы Летней школы - Архив Президента Республики Казахстан, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Российский государственный гуманитарный университет.

    В ее работе примут участие более 100 архивистов Казахстана, Китая, Кыргызстана, Танзании, Туркменистана и Узбекистана. Лекторами на Летней школе выступят ученые и ведущие архивисты-практики из Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции и Узбекистана.

    7 июня 2023 года в 10.00 часов (по времени г.Астана, GMT +6) состоится официальное открытие VI Международной Летней школы молодых архивистов.

    На открытии ожидается участие представителей Администрации Президента Республики Казахстан, ректоратов Казахского национального университета имени аль-Фараби и Российского государственного гуманитарного университета, руководителей архивных учреждений Беларуси, Казахстана, России, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.


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