VI Международная культурная выставка Шелкового пути открылась в Китае

ПЕКИН-ДУНЬХУАН. КАЗИНФОРМ - VI Международное культурное ЭКСПО «Шелковый путь» открылось в городе Дуньхуан провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), передает МИА «Казинформ».

В приветственной речи заместитель министра культуры и туризма КНР Ли Цюнь отметил, что культурное ЭКСПО «Шелковый путь» призвано возродить дух Шелкового пути, построить мост культурно-гуманитарного обмена и создать платформу для сотрудничества в области культурного наследия.

«Древний Шелковый путь - это не только дорога торговли, но и дорога цивилизационных обменов и общения между людьми», - подчеркнул он.

По его словам, древний Шелковый путь с его открытостью и взаимной выгодой внес огромный вклад в прогресс мировой цивилизации. Ли Цюнь особо отметил одну из важных магистралей Великого Шелкового пути «Чанъань - Тянь-Шанский коридор», которая по совместной инициативе Казахстана, Китая и Кыргызстана в 2014 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Протяженность участка древнего Шелкового пути «Чанъань - Тянь-Шанский коридор», являвшейся транспортной сетью торговли между Востоком и Западом, составляла 5 тысяч километров. Маршрут брал свое начало в Чанъане и проходил через Семиречье.

В настоящее время Китай реализует ряд глобальных и региональных проектов в области культуры, в их числе Глобальная цивилизационная инициатива, объявленная в марте 2023 года, «Культурный Шелковый путь» и Азиатский альянс по охране культурного наследия.

Первое международное культурное ЭКСПО «Шелковый путь» состоялось в 2016 году в Дуньхуане. Город является одним из исторических центров культурного обмена между Востоком и Западом. Дуньхуан также известен гротами Могао, включенными в 1987 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гроты Могао, известные как пещеры Тысячи Будд, представляют собой комплекс пещер, протяженностью 1600 метров с 492 пещерами с фресками общей площадью 45 тысяч квадратных метров и со статуями в количестве более 3 тысяч.

В настоящее время Дуньхуан с его историческими и культурными достопримечательностями и геопарком становится местом притяжения для китайских и иностранных туристов.