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VI Летняя Спартакиада РК по спортивной гимнастике стартовала в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 21:43
VI Летняя Спартакиада РК по спортивной гимнастике стартовала в Алматы Фото: Дирекция развития спорта.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы стартовала VI Летняя Спартакиада РК по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В соревнованиях, которые проходят раз в четыре года, участвуют более 40 гимнастов из 7 регионов и около 50 гимнасток из 8 областей. На церемонии открытия участников поприветствовали представители Дирекции развития спорта и городского управления физической культуры и спорта.

Завтра пройдут отборочные состязания среди мужчин и женщин. 20-21 апреля состоятся финалы в личном зачете и многоборью.

«Я бы назвал спартакиаду республиканской олимпиадой. Здесь присутствуют члены национальных сборных по всем возрастам. Спортсмены не стоят на месте, добавляют в свои комбинации новые элементы. Например, сильно прогрессирует Диас Тойшыбек из Шымкента. Здесь он в двух программах покажет сложные упражнения. После спартакиады он выступит на Кубке мира. Если все сложится должным образом, Диас поедет на чемпионат мира в Бельгию», - рассказал заслуженный тренер РК Хусанжан Курбанов.

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Состав национальной сборной уже сформирован. По итогам спартакиады будут отобраны вторые номера. Они выступят на Летних Азиатских играх в Китае, а лидеры будут защищать честь страны на чемпионате мира в Бельгии. В Антверпене все победители в личном зачете и лучшие 12 сборных получат прямые путевки на Олимпиаду в Париже.

Отметим, что четыре года назад на V Летней Спартакиаде по спортивной гимнастике в южной столице победителем среди женщин стала команда Алматы. Второе и третье места заняли сборные Караганды и Астаны. У мужчин тогда не было равных также гимнастам Алматы. Шымкент был вторым, тройку замкнули спортсмены Павлодарской области.

Соревнования гимнастов проходят в зале детско-юношеской спортивной школы олимпийскойго резерва №9 города Алматы.

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