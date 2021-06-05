VI конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» посвятили 30-летию Независимости страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Республики Казахстан в партнёрстве с Клубом главных редакторов Казахстана, объявляет о 6-м конкурсе «Казахстан глазами зарубежных СМИ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Начиная с 2014 года, мы отбираем иностранных авторов, наиболее творчески, достоверно и объективно освещающих в своих материалах различные аспекты казахстанской действительности и размещающие эти материалы в СМИ. VI конкурс организаторы решили посвятить 30-летию независимости Казахстана.

Для участия в конкурсе принимаются информационные материалы о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года.

Победители конкурса будут определены жюри, в состав которого входят Заместитель министра иностранных дел, председатель Комитета международной информации МИД РК, а также Президент Клуба главных редакторов Казахстана.

Все работы необходимо высылать не позднее 10 июля 2021 года на электронную почту [email protected].

Всего будет пять победителей из пяти географических направлений: Южной и Северной Америки, Европы, СНГ и стран Балтии, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Они будут награждены поездкой в Казахстан в августе 2021 года, с посещением городов Нур-Султан, Алматы, Туркестан, курорта Боровое и насыщенной культурной программой.

Кроме того, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана, призванные содействовать установлению долгосрочных контактов и сотрудничества между казахстанскими и зарубежными авторами.

Результаты конкурса планируют объявить до 1 августа 2021.

Организация конкурса в предыдущие годы продемонстрировала растущий интерес зарубежных СМИ к Казахстану, его культуре, экономике и людям.