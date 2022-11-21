VI чемпионат мира по тогызкумалаку стартовал в Актобе

21 Ноября 2022, 21:50

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия VI чемпионата мира по тогызкумалаку прошла в концертном зале «Өнер орталығы» с участием акима области Ералы Тугжанова, президента Всемирной федерации тогызкумалака Алихана Байменова, директора Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулета Сабитова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

В борьбу за мировое первенство вступили 80 спортсменов из 20 стран, в их числе США, Германия, Афганистан, Колумбия, Индия, Великобритания, Чехия, Бангладеш и другие. Казахстан представляют 12 спортсменов.

Аким области Ералы Тугжанов поприветствовал все страны, принимающие участие в чемпионате. Он отметил, что для Актюбинской области большая честь принимать у себя соревнование мирового масштаба.

«Тогызкумалак – одна из национальных игр казахского народа, которая имеет историю в 4 тысячи лет. Интеллектуальный вид спорта, изобретенный нашими предками, занимает особое место в истории человечества. В настоящее время тогызкумалак стал популярным видом спорта во всем мире, а в 2019 году был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году впервые был организован чемпионат мира по тогызкумалаку, отрадно, что шестое по счету первенство проходит в Актобе. В нашей области тогызкумалак стремительно развивается как профессиональный вид спорта, данным видом спорта занимаются более 20 тысяч актюбинцев. В последние годы мы входим в тройку лидеров в региональном рейтинге. Для дальнейшего его развития будут созданы все необходимые условия», - подчеркнул Ералы Тугжанов, пожелав спортсменам честной игры, а болельщикам ярких впечатлений.

Чемпионат мира по тогызкумалаку пройдет в Актобе с 21 по 27 ноября. Соревнования планируется проводить по трем классификациям: рапид, блиц и классика. Игроки, занявшие первые три места в каждой группе, будут награждены медалями.