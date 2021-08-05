Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области к системе Ashyq подключились 9 338 объектов бизнеса, из них больше тысячи – это добровольные участники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии проекта Ashyq и его плюсах рассказали на брифинге в прямом эфире на платформе региональной службы коммуникаций.

«В проекте Ashyq в Карагандинской области уже зарегистрировано 9 338 объектов бизнеса. Причём свыше тысячи из них – это добровольные участники. К приложению подключились несколько продовольственных супермаркетов, которые по постановлению главного государственного санитарного врача области могут работать без приложения», – сообщил директор Региональной палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов.

«В условиях «тёмно-красной» зоны, к которой сейчас относится Карагандинская область, участники проекта имеют возможность работать», - отметил он. Лидеры Ashyq дополнительно получают два часа рабочего времени, и на 10% увеличивается заполняемость объекта.

По словам главы палаты, процедура вхождения в проект стала доступнее.

«Национальная палата предпринимателей совместно с министерством цифрового развития упростила процедуру получения QR-кодов на сайте InfoKazakhstan.kz. Из процесса исключили согласование с санитарными врачами и региональными представительствами «Атамекен». С момента подачи заявки до полноценного входа в проект предпринимателю требуется два дня. После этого в течение семи дней заведение работает в тестовом режиме. Процедура вхождения в проект стала доступнее», – пояснил Ернар Кульпеисов.

В области работают пункты помощи оформления QR-кодов. Ими могут воспользоваться предприниматели, у которых возникли затруднения.

По мнению руководителя управления предпринимательства Татьяны Аблаевой, Ashyq показал эффективность ещё на старте проекта.

«Эта программа служит фильтром, цель которого – создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и недопущение в общественные места инфицированных или контактных людей. На старте пилота, в марте, первыми были объекты общественного питания. Начиналось с 50 участников. А в июле произошёл пятикратный рост», – отметила Татьяна Аблаева.

По её сведениям, лидерами Ashyq в области признан 71 участник. Статус присваивается в зависимости от количества фиксаций посетителей.

Вместе с тем, недобросовестным предпринимателям, на чьи объекты впускают без сканирования QR-кода, грозит временное исключение из проекта.

С вопросами по вхождению в Ashyq можно обратиться в Сall-центр НПП по номеру 1432.



