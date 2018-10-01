Входящие потоки ЕНПФ в 4 раза превышают исходящие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с публикацией на Forbes.kz («Эксперт: через 5 лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий») Национальный банк Казахстана заявляет, что мнение эксперта в указанном интервью не основывается ни на каких расчетах и не является компетентным - в противном случае, эти расчеты были бы представлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Опубликованную не соответствующую действительности информацию и вывод о неплатежеспособности ЕНПФ через 5 лет Национальный банк расценивает как провокационные.

Приведенные в статье данные по пенсионным активам ЕНПФ и их анализ некорректны, поскольку изъятий из фонда для финансирования дефицита бюджета и других сфер экономики не осуществляется. Пенсионные активы ЕНПФ не использовались, как указано в статье, в финансировании сделки Народного банка на сумму 2 трлн тенге в 2017 году.

Пенсионные активы ЕНПФ в процессе инвестирования не изымаются, а размещаются в различные финансовые инструменты на принципах срочности, платности и возвратности, в соответствии с рыночными условиями, а также в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией ЕНПФ. Все пенсионные активы персонифицированы. Каждый вкладчик при желании может в любой момент проконтролировать движение средств по своему индивидуальному пенсионному счету.

Принципы деятельности фонда, правила его функционирования, так же как и все текущие показатели ЕНПФ, находятся в открытом доступе на сайте. Пресс-релизы ЕНПФ публикуются регулярно. По состоянию на 1 октября 2018 года объем пенсионных активов ЕНПФ составил 8,9 трлн тенге. Рост портфеля составил с начала года 1,1 трлн тенге, или 14,3%.

Входящие денежные потоки (пенсионные взносы) из года в год показывают положительную динамику, превышая в 4 раза исходящие потоки (пенсионные выплаты, переводы и другие). Общая сумма выплат с начала года составила 130,9 млрд тенге, включая переводы в страховые организации - 15,5 млрд тенге.

Ежемесячные выплаты по графику с начала года составили 3,7 млрд тенге (они входят в общую сумму в 130,9 млрд тенге). Это как раз выплаты пенсионерам, кто вышел на пенсию и получает по графику в этом году.

Согласно актуарным расчетам, проведенным ЕНПФ, в ближайшие 5 лет входящие пенсионные потоки будут увеличиваться и по-прежнему превышать исходящие потоки. Так, за период с 2019 года по 2023 год, по прогнозам ЕНПФ, суммарный объем пенсионных взносов составит порядка 5 трлн тенге при суммарном объеме выплат 1,3 трлн тенге.

Также важно помнить об инвестиционной составляющей портфеля фонда. По состоянию на 1 октября текущего года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев для вкладчиков ЕНПФ составила 9%. В то время как инфляция - 6,1%. В результате за этот период реальная (то есть над уровнем инфляции) доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9%.

По предварительным данным, за 9 месяцев года доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, составила 7,75% при уровне инфляции в размере 3,3%. Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%.

При этом отметим, что 30,9% активов от общего портфеля фонда инвестированы в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте. На рассматриваемую дату доля финансовых инструментов банков второго уровня в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 17,9%, средневзвешенная доходность по ним - 9,8% годовых. При этом с начала 2016 года произошло снижение доли банковского сектора в портфеле ЕНПФ с 33,9% за счет сокращения новых инвестиций, а также плановых погашений банками своих обязательств.

Следовательно, высказывания эксперта на Forbes.kz о неплатежеспособности накопительной пенсионной системы являются безосновательными. В связи с этим Нацбанк просит эксперта либо предоставить свои расчеты, либо дать опровержение для СМИ. В противном случае Национальный банк Казахстана оставляет за собой право обратиться в суд.