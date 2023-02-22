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    Входной билет в Ботанический сад Алматы подешевеет

    22 Февраля 2023, 02:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботанический сад на 103 тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

    На данный момент стоимость взрослого билета составляет 953,30 тенге, студенческого - 683,30, вход для пенсионеров и школьников – 503,30 тенге, для инвалидов, ветеранов, детей до 7 лет - бесплатно.

    В апреле 2021 года сообщалось, что билет в главный Ботанический сад подорожает для всех категорий граждан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Цены и тарифы Общество
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