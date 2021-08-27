Вход в какие объекты разрешается детям через Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление о внедрении проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поручено продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

33) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией поручено обеспечить:

1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;

5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;

6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;

9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;

11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;

12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.