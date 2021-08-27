Вход в какие объекты разрешается детям через Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление о внедрении проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поручено продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
33) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).
Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией поручено обеспечить:
1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;
12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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