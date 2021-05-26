Вход в алматинский зоопарк подорожает

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стоимость входных билетов для взрослых в Алматинский зоопарк поднимут на 100 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоопарке Алматы стоимость билетов для взрослых планируют увеличить на 100 тенге, цена будет составлять 900 тенге.

Соответствующее постановление акимата опубликовано на портале «Открытые НПА».

«Утвердить размеры тарифов за услуги, предоставляемые коммунальным государственным казённым предприятием «Алматинский зоологический парк» управления культуры Алматы в особо охраняемых природных территориях местного значения, согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

На сегодня стоимость билетов для взрослых посетителей составляет 800 тенге. Стоимость для детей от 7 до 12 лет останется прежней - 300 тенге.

В свою очередь в Алматинском зоопарке сообщили, что постановление ещё не подписано, поэтому нет точного срока с какой даты будет подорожание.

«Все хотят видеть Алматинский зоопарк ярким, цветущим, развивающимся. В зоопарке вашей мечты просторные вольеры, система видеонаблюдения, ухоженная территория и удобная инфраструктура. Мы хотим того же самого и повышение на 100 тенге - небольшая плата, которая позволит сделать первые шаги в этом направлении», - прокомментировали в зоопарке.