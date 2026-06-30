В Германии мужчина застрелил шестерых из-за спора об опеке

29 июня в учреждении для детей и молодежи в центре города Штаде на севере Германии 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения открыл стрельбу и убил шестерых сотрудников, передает Kazinform со ссылкой на DW.

По данным полиции, предполагаемый мотив — спор из-за прав на опеку над его трехмесячной дочерью. Подозреваемый задержан.

Среди погибших — четыре женщины и двое мужчин, все они являлись сотрудниками учреждения или местного управления по делам несовершеннолетних. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс назвала произошедшее «хладнокровным актом насилия без политических или экономических мотивов».

По данным начальника полиции Люнебурга Катрин Шуоль, в день трагедии подозреваемый был вызван в учреждение на совещание по вопросу опеки над его дочерью. Девочка и ее 34-летняя мать временно проживают в этом учреждении — в результате нападения они не пострадали.

— У преступника сегодня была встреча со многими из жертв, связанная с решением вопроса о будущей опеке над его дочерью, — цитирует Шуоль агентство AFP.

После стрельбы подозреваемый попытался скрыться на автомобиле под управлением 65-летней женщины — предположительно его родственницы или знакомой. Однако после погони оба были задержаны. В рамках расследования под стражей находится еще один человек.

Как отметила Шуоль, правоохранителям было известно о возможной угрозе со стороны подозреваемого, однако в полицейских базах он не значился как «абсолютно склонный к насилию». Лицензии на оружие у него также не было. Решение об официальном аресте будет принято 30 июня.