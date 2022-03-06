Вежливость, трудолюбие и энергичность: Как устроена работа клинеров столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чистота – залог здоровья и показатель работы тех, кто создает безупречную атмосферу в любом здании. Именно они прилагают все усилия, чтобы вокруг было опрятно, свежо. Они борются с морозом и непогодой, ведь столичная погода всегда удивляет сюрпризами. Поэтому работа клинера одна из сложных: требующая вежливости, трудолюбия, энергичности, опрятности, дисциплинированности. Корреспонденты МИА «Казинформ» наведались в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, где 124 человека обеспечивают чистоту и порядок в воздушной гавани.

В преддверии женского праздника мы побеседовали с Зауреш Омаровой. Наша героиня трудится клинером старшей смены уже шестой год.

«До вас приходил еще один журналист. Нам неловко и непривычно давать интервью. Это же простая работа», - скромно встретила она нас.

В 8:00 утра Зауреш Омарова заступает на смену. Отправляет руководству фотоотчет о том, сколько человек с утра приступили к работе, а затем каждый переходит в свою ответственную зону, где в течение дня убирают помещение, внутреннюю территорию. А это дело непростое, учитывая то, что ежедневный пассажиропоток в столичном аэропорту составляет более 10 тысяч человек.

«Конечно же, пассажиры разные, тем более аэропорт – это место скопления разных людей. Однако мы стараемся угодить каждому пассажиру и обеспечить чистоту. Мы не допускаем конфликта с пассажирами, вежливо обращаемся со всеми. Они ведь отправляются в путь. Напротив, нам хочется, чтобы они улыбались и благодарили нас за чистоту, которую мы стараемся создать здесь. Пассажирам ведь приятно ожидать свой рейс в чистом здании, где пахнет свежестью. Это и есть показатель нашей работы», - поделилась клинер.

На предыдущей работе Зауреш Омарова получала маленькую зарплату. Поэтому устроилась на работу в столичный аэропорт. По словам нашей героини, здесь хорошая заработная плата, за труд оплачивают вовремя. Работают 15 дней, 15 дней отдыхают.

Для уборки помещения клинеры используют поломоечные машины: рулевую и ручную. Три раза в день эта машина очищает здание аэропорта, обеспечивает вокруг чистоту. Через каждые двадцать минут клинеры вытирают перила лестницы.

Зауреш Омарова очень хрупкая и добрая женщина. Это можно заметить по тому, как она разговаривает со своими коллегами.

«Сложностей не вижу, напротив мне нравится моя работа. Даже праздники порой встречаем на работе. Всегда поступают поздравления от руководства, благодарственные письма. Нам очень приятно, что без внимания нас не оставляют», - поделилась она.

В прошлом году женский праздник Зауреш Омарова встретила на работе. Накрыли дастархан с дружным коллективом и выразили друг другу искрение пожелания. А в этом году праздник она отметит в кругу семьи.

«Хочу поздравить прекрасную половину человечества с праздником! Пусть будет мирное небо, спокойствие в стране. 8 марта встречу дома в кругу семьи. Каждый год по традиции нас поздравляют дети, внуки, без внимания не оставляют. Что является счастьем для женщины? Конечно же, здоровье детей, благополучие в семье, чего хочу пожелать и вам», - отметила Зауреш Омарова.



