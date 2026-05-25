Въезд в аэропорт Алматы временно изменили из-за реконструкции

Схему въезда на территорию аэропорта Алматы временно изменили в связи с реконструкцией основной въездной группы со стороны улицы Майлина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно временной схеме, въезд на территорию аэропорта осуществляется по улице Ахметова через три въезда, расположенные напротив гостиницы «Аксунқар». При этом выезд остается прежним — на улицу Майлина.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Пассажиров и провожающих просят заранее планировать время прибытия, поскольку в часы пик на подъезде к аэропорту возможны заторы.

— В случае возникновения вопросов или затруднений при въезде можно обратиться по номеру +7 777 009 90 68. Помощь на месте оказывают сотрудники аэропорта в специальной форме, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Как сообщили в международном аэропорту Алматы, работы проводятся для улучшения инфраструктуры и повышения удобства для пассажиров и гостей воздушной гавани.

Напомним, с 21 мая на территории аэропорта Астаны начались дорожные работы по обновлению асфальтового покрытия на привокзальной площади и подъездных путях.