KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Въезд в аэропорт Алматы временно изменили из-за реконструкции

    Схему въезда на территорию аэропорта Алматы временно изменили в связи с реконструкцией основной въездной группы со стороны улицы Майлина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

    Согласно временной схеме, въезд на территорию аэропорта осуществляется по улице Ахметова через три въезда, расположенные напротив гостиницы «Аксунқар». При этом выезд остается прежним — на улицу Майлина.

    о
    Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

    Пассажиров и провожающих просят заранее планировать время прибытия, поскольку в часы пик на подъезде к аэропорту возможны заторы.

    л
    Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

    — В случае возникновения вопросов или затруднений при въезде можно обратиться по номеру +7 777 009 90 68. Помощь на месте оказывают сотрудники аэропорта в специальной форме, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

    Как сообщили в международном аэропорту Алматы, работы проводятся для улучшения инфраструктуры и повышения удобства для пассажиров и гостей воздушной гавани.

    Напомним, с 21 мая на территории аэропорта Астаны начались дорожные работы по обновлению асфальтового покрытия на привокзальной площади и подъездных путях.

    Авиация Аэропорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор