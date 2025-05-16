Въезд только по специальной визе: нарушителей хаджа будут наказывать

— Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия объявило о мерах наказания в отношении лиц, нарушивших правила совершения хаджа в период с 29 апреля по 10 июня 2025 года, а также тех, кто содействовал незаконному паломничеству, — сообщает пресс-служба ДУМК.

Согласно информации, меры наказания будут применяться в следующих случаях:

Граждане, совершающие или пытающиеся совершить хадж без лицензии, а также находящиеся в священных местах в указанный период, будут оштрафованы на 20 тысяч саудовских риялов (примерно 5 300 долларов США). Иностранные граждане, пытающиеся совершить хадж без специальной «хадж-визы», а также представители, организующие паломничество по другим типам виз, будут оштрафованы на 100 тысяч саудовских риялов (около 26 600 долларов США) за каждую такую визу. Кроме того, те, кто укрывает, перевозит или размещает таких паломников (в отелях или частных домах), также получат аналогичный штраф. Лица, совершающие хадж незаконно, включая тех, кто временно проживает в Саудовской Аравии, чьи визы истекли или кто находится в стране нелегально, будут депортированы и лишены права въезда в Саудовскую Аравию на 10 лет. Если транспортные средства, перевозящие иностранных граждан без хадж-визы, принадлежат тем, кто помогает паломникам, эти машины будут конфискованы по решению суда в пользу государства. Иностранным гражданам, не покинувшим страну после окончания срока визы, будет назначен штраф в 50 тысяч риялов (примерно 13 300 долларов США), до 6 месяцев заключения и депортация.

Министерство хаджа и умры также напоминает, что паломники должны обязательно получить разрешение через платформы НУСУК и ТАСРИХ.

Важно отметить: в 2025 году совершение хаджа разрешено только по специальной «хадж-визе». Въезд в Мекку и священные места по другим типам виз будет строго запрещён.

В этом году от Казахстана на хадж официально отправятся 4 500 человек. Их выезд в Саудовскую Аравию запланирован на 24–31 мая, а возвращение — на 10–16 июня.

— Призываем всех паломников строго соблюдать правила, установленные Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии для иностранных граждан. Также напоминаем нашим соотечественникам, намеренным совершить хадж, воздержаться от любых незаконных действий и не обращаться в туристические фирмы, не имеющие лицензии, — сообщает ДУМК.

Отмечается, что в 2025 году Саудовская Аравия планирует принять 1,8 миллиона паломников. В 2024 году власти выявили более 300 тысяч иностранных граждан, совершивших хадж незаконно.

Ранее мы сообщали, что Саудовская Аравия вводит для паломников обязательную вакцинацию.