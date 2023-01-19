Вейпы в Казахстане: запрет или регулирование?

19 Января 2023, 10:00

Тема возможного запрета вейпов является одной из самых дискутируемых в Казахстане и на этот вопрос у различных общественных и профессиональных организаций существуют диаметрально противоположные мнения.

Фонд развития парламентаризма в Казахстане на диалоговой площадке «Дискуссионный клуб «Тең құқылы диалог / Равноправный диалог» организовал публичное обсуждение темы, собрал предложения от заинтересованных сторон и накануне направил их депутатам. Подробнее о позиции оппонентов и о дальнейших шагах в решении вопроса рассказала глава фонда Зауреш Батталова.

- Зауреш Кабылбековна, расскажите про деятельность Фонда развития парламентаризма. Как выбирают темы для публичного обсуждения? Например, как вы пришли к теме запрета вейпов?

- Наш фонд работает с 2007 года и основное его направление – продвижение программы по развитию форм участия граждан в управлении делами государства, прежде всего, в законотворческом процессе. На дискуссионной площадке «Тең құқылы диалог / Равноправный диалог» обсуждаются вопросы, которые вызвали общественный резонанс. Один из них - законопроект о запрете вейпов, который находится сейчас в Парламенте. Он затрагивает интересы всех граждан, интересы как физических, так и юридических лиц, бизнеса и простых граждан, а главное – по поводу него полярные мнения. Кто-то считает, что вейпы надо полностью запретить. Кто-то справедливо отмечает, что запрет не решит проблемы и приводит в пример антиалкогольную кампанию времен СССР, когда люди пили суррогаты и активно ими травились. Кроме того, отмечается, что сегодня вейпы нужны взрослым курильщикам, которые хотят снизить вред для своего здоровья, уйдя от наиболее опасной формы потребления никотина – сигарет.

При этом нельзя не учитывать и мнение тех, кто считает, что через вейпы к курению приобщаются дети. Некоторые эксперты назвали увлечение подростков одноразовыми вейпами эпидемией.

Чтобы депутаты знали и учитывали все эти мнения и аргументы сторон, мы и провели открытую дискуссию на тему: «Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья?». В ней приняли участие более 50 человек: среди них депутаты Мажилиса, представители неправительственных организаций, Министерства здравоохранения и подведомственных учреждений, представители бизнеса, в частности НПП «Атамекен», врачи, специалисты здравоохранения, активные граждане.

- Какие аргументы высказывают в пользу и против запрета вейпов?

- Сторонники запрета руководствуются интересами здоровья казахстанцев, но противники запрета отмечают, что он не решит проблему, а лишь уведет рынок в нелегальную сферу. Я, как модератор, выслушав все мнения со стороны, тоже думаю, что нельзя следовать принципу полного запрета вейпов. Этого нельзя делать, чтобы не получилось, что запрет легального бизнеса в этом секторе привел к расцвету подпольного, который будет невозможно контролировать. Нужно усилить регулирование и общественный контроль, чтобы продажи велись в правовом поле и без нарушений, в частности, чтобы вейпы не продавались лицам младше 21 года.

Есть и третье мнение: запретить не всю категорию вейпов, а только субкатегорию – одноразовые вейпы. Именно они популярны у подростков в силу своей низкой цены и привлекательных вкусов. Здоровье детей и решение вопроса в их интересах имеет особое значение, так как сами они не могут принимать полностью взвешенные решения, а значит сделать это за них должны взрослые. Поэтому мнение о полном запрете одноразовых вейпов достаточно обоснованно, учитывая насколько остро стоит сейчас этот вопрос.

- Удалось ли участникам обсуждения прийти к взаимному пониманию? Каковы следующие шаги по решению вопроса?

- Дискуссии у нас на площадке всегда открытые и обязательно звучат полярные мнения, которые очень часто так и не приходят к общему знаменателю. В данном случае было принято решение о создании рабочей группы, которая соберет предложения от всех заинтересованных сторон. К 10 января такие предложения поступили и все они в удобной форме в виде сравнительной таблицы уже предоставлены депутатам, чтобы они могли принимать более взвешенные решения. Следующим шагом станет экспертная встреча, которая состоится во второй половине января. Каждый пункт будет предметно обсуждаться.

Если не запрещать вейпы в целом, то их продажи на рынке должны жестко регулироваться, причем не только законами, но также должен быть сильный общественный контроль. Кто будет им заниматься? Это важный вопрос и по нему тоже вырабатываются предложения, в том числе НПП «Атамекен». В целом же палата предпринимателей думает и об интересах добросовестных бизнесменов, которые тоже нельзя ущемлять. Окончательного решения по поводу общественного контроля пока нет, как и в целом по вопросу. Более подробно все это будет обсуждаться на экспертной встрече. Думаю, что решение должно быть принято также с учетом международного опыта и практик, экспертных и аналитических заключений международных организаций.

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