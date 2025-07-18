Вейпы на 26 млн тенге пытались ввезти в Актюбинскую область

По информации пресс-службы АФМ, на пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.

В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно: 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов); две тысячи единиц жидкости для вейпов; 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда не вступил в законную силу.