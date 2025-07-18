Вейпы на 26 млн тенге пытались ввезти в Актюбинскую область
Департаментом АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресечена попытка незаконного ввоза вейпов. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы АФМ, на пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.
В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно: 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов); две тысячи единиц жидкости для вейпов; 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.
По факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.
Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда не вступил в законную силу.