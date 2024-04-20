В эвакуационных пунктах страны продолжают работу круглосуточные медицинские посты, где несут дежурство 680 медицинских работников, в том числе 140 врачей, а также 67 психологов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минздрава, во всех регионах, где действует режим ЧС, остается под наблюдением 421 беременная, 86 женщин получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном уровнях. К настоящему времени принято 377 родов. С начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях.

— Среди эвакуированных из зон подтопления 674 человека имеют различные хронические заболевания, они находятся под наблюдением медицинских работников. В эвакуационных пунктах находится около 4 тысяч детей, из них стационарную помощь получают 76 детей и 47 — амбулаторное лечение, — сообщила Айгерим Уразалиева на брифинге СЦК.

Кроме того, по ее словам, на текущей неделе организованы выезды высококлассных профильных специалистов из Республиканских научных центров, специалистов Министерства здравоохранения в регионы для оказания консультативной помощи жителям в паводковых зонах и методологической поддержки медицинских работников.

— Так, в ходе визита в Мангистаускую область команда врачей проконсультировала более 270 пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. В Западно-Казахстанской области, а также областях Абай и Улытау эксперты посетили более 20 медицинских организаций и проконсультировали более 550 пациентов, — сказала представитель ведомства.

Также на особом контроле Минздрава стоит эпидемиологическая обстановка. Специалистам санитарно-эпидемиологической службы в пунктах временного размещения поручено особое внимание уделять соблюдению санитарных требований, надзору за условиями питания, предупреждению массовых пищевых отравлений.