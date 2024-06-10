В эвакопунктах Атырау не осталось людей

7 июня жители села Талдыколь, проживавшие в эвакопунктах общежития АГУ им. Х. Досмухамедова и Высшего колледжа APEC вернулись в свои дома, передает ангентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Всего в городе Атырау на случай эвакуации населения было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.