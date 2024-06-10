11:56, 10 Июнь 2024 | GMT +6
В эвакопунктах Атырау не осталось людей
7 июня жители села Талдыколь, проживавшие в эвакопунктах общежития АГУ им. Х. Досмухамедова и Высшего колледжа APEC вернулись в свои дома, передает ангентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Всего в городе Атырау на случай эвакуации населения было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.
— В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.