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    11:56, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах Атырау не осталось людей

    В эвакопунктах Атырау не осталось эвакуированных людей
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    7 июня жители села Талдыколь, проживавшие в эвакопунктах общежития АГУ им. Х. Досмухамедова и Высшего колледжа APEC вернулись в свои дома, передает ангентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Всего в городе Атырау на случай эвакуации населения было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.

    — В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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