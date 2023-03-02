Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Ветровую электростанцию построят в Джунгарских воротах

2 Марта 2023, 01:52
Ветровую электростанцию построят в Джунгарских воротах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписано соглашение о реализации крупного проекта ВИЭ между Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына» и ACWA Power, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия).

Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Сальманом и с руководством крупных компаний, таких как «Saudi Aramco», «SABIC» и «ACWA Power».

В ходе встречи, в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына» и «ACWA Power».

Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в Жетысуской области (Джунгарские Ворота), начать строительство планируется в 2025 году.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии в стране.

Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания Межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Ранее, 24 июля 2022 года, в ходе визита Главы государства в Саудовскую Аравию были достигнуты договоренности о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, между Министерством энергетики РК и ACWA Power был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах двустороннего сотрудничества в области развития электроэнергетики и ВИЭ.


Новости по теме
Повышение цен на бензин пока не ожидается - глава Минэнерго
Казахстан и США укрепляют сотрудничество в сфере энергобезопасности
320 тысяч квадратов жилья построят в Жетысуской области
Теги:
Читайте также
Основные этапы подготовки строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудили Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан
Подозреваемого в серии преступлений задержали в Жетысуской области
Президент принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева
Изменения внести в правила консервации и ликвидации при разведке и добыче углеводородов намерены в РК
Повышение цен на бензин пока не ожидается - глава Минэнерго
Казахстан планирует направить в Германию еще 20 тысяч тонн нефти
Казахстан и США укрепляют сотрудничество в сфере энергобезопасности
О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 10 областей
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей