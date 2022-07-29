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Ветровую электростанцию мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию в Абайской области
29 Июля 2022 20:39

Ветровую электростанцию мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию в Абайской области

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе Абайской области начала генерацию ветровая электростанция (ВЭС) «Абай-1» мощностью 100 МВт в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по введению в строй не менее 2 400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2025 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Реализация проекта является продолжением активной интеграции источников ВИЭ в общую энергосистему страны, позволяющую выдавать в сети около 300 млн.кВт.ч. дополнительной электроэнергии, а также в рамках проекта создается около 15 постоянных рабочих мест.

Также в Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и Стратегии Казахстан-2050 утверждены цели довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 6% в 2025 году, 15% в 2030 году и 50% в 2050 году (с учетом альтернативных источников).



Фото: mfor.hu





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