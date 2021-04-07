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    12:47, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Ветровой режим исследуют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы разработают модель ветрового режима в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части проведения исследований ветрового режима нами ведутся переговоры, сделана соответствующая бюджетная заявка на разработку модели ветров города Алматы, прохождения ветров, уровня загрязнения, причин загрязнения», - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

    Он отметил, что работа будет проводиться по мере утверждения бюджетной программы до конца текущего года.

    По его словам, полученные данные будут использованы до планирования и развития территории Алматы.

    Напомним, в конце прошлого года власти представили общественности Генеральный план города до 2030 года.


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