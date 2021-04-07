Ветровой режим исследуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы разработают модель ветрового режима в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части проведения исследований ветрового режима нами ведутся переговоры, сделана соответствующая бюджетная заявка на разработку модели ветров города Алматы, прохождения ветров, уровня загрязнения, причин загрязнения», - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Он отметил, что работа будет проводиться по мере утверждения бюджетной программы до конца текущего года.

По его словам, полученные данные будут использованы до планирования и развития территории Алматы.

Напомним, в конце прошлого года власти представили общественности Генеральный план города до 2030 года.